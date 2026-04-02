В России распространили временные ограничения экспорта бензина на производителей нефтепродуктов

Решение приняли, чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке топлива внутри страны

Правительство распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Как сообщили в пресс-службе российского правительства, такое решение приняли, чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке топлива внутри страны в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за ситуации на Ближнем Востоке.

— Ограничение не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коммерческие запасы нефти в США достигли максимума с мая 2025 года.

Никита Егоров