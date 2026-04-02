В России распространили временные ограничения экспорта бензина на производителей нефтепродуктов

10:04, 02.04.2026

Решение приняли, чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке топлива внутри страны

Правительство распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Как сообщили в пресс-службе российского правительства, такое решение приняли, чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке топлива внутри страны в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за ситуации на Ближнем Востоке.

— Ограничение не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коммерческие запасы нефти в США достигли максимума с мая 2025 года.

Никита Егоров

