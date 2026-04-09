Дефицит федерального бюджета России вырос до 4,6 трлн рублей

За январь — март 2026 года дефицит составил 1,9% ВВП, превысив прошлогодний на 2,6 трлн рублей



За январь — март 2026 года дефицит федерального бюджета России вырос на 2,6 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,6 трлн рублей (1,9% ВВП). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

За первые три месяца года показатель превысил плановый дефицит за 12 месяцев, который ожидался на уровне 3,8 трлн рублей (1,6% ВВП). Для сравнения, дефицит федерального бюджета за январь — март 2025 года составлял 1,9 трлн рублей (0,9% ВВП).

Предварительный объем расходов бюджета по итогам квартала достиг почти 13 трлн рублей, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года, в основном из-за оперативного заключения контрактов. Объем доходов составил 8,3 трлн рублей, что на 8,2% меньше показателей января — марта 2025 года.

Нефтегазовые доходы снизились до 1,4 трлн рублей, что на 45,4% меньше прошлогоднего уровня и ниже базового показателя текущего года, преимущественно из-за снижения цен на нефть.

Ариана Ранцева