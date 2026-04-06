В Татарстане заключили контракт на выполнение проекта инфраструктуры курорта «Казань марина»

На площади 43,1 га планируют возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1 250 номеров

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством Корпорации Туризм.РФ в Москве.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, на встрече стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта по созданию круглогодичного курорта «Казань марина» на территории Лаишевского района: подготовку необходимой проектной документации, а также предстоящие задачи по строительству обеспечивающей инфраструктуры и возведению объектов курорта.

До этого в республике заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских работ инфраструктуры будущего курорта. Проектные изыскания для строительства сетей водоснабжения, канализации, планировки яхтенной марины, благоустройства набережной выполнит «Татинвестгражданпроект».

«Казань марина» станет первым построенным за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт. На площади 43,1 га планируют возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1 250 номеров категорий 3—4 звезды.

Значительный эффект получит экономика республики — создадут около 1,9 тыс. новых рабочих мест. Туристская территория имеет общую площадь в 72,9 га и станет новой точкой притяжения в регионе. После сдачи в эксплуатацию объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.

В республике устойчиво растет турпоток. Татарстан за 2025 год посетили 5,1 млн человек, что значительно превысило прогнозы.

Никита Егоров