Рынок акций РФ сохранил консолидацию на смешанных факторах

Индекс Мосбиржи остановился на 2774 пунктах, РТС вырос на 0,3%, лидеры роста — «Русал», «ММК», ВТБ

Рынок акций России в четверг сохранил консолидационный настрой на фоне разнонаправленных факторов. Подорожавшая нефть после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных атаках на инфраструктуру Ирана поддерживала рынок, тогда как снижение металлов, мировых фондовых площадок и данные Росстата о замедлении инфляции оказывали сдерживающее влияние.

Индекс Мосбиржи стабилизировался около 2775 пунктов при смешанной динамике blue chips. По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2774,41 пункта (-0,03%), индекс РТС — 1087,97 пункта (+0,3%).



Лидерами снижения стали акции ПАО «Южуралзолото» (-2,7%), «Ленты» (-2,2%), префы «Сургутнефтегаза» (-2,2%), рост показали «Русал» (+3,1%), «ММК» (+2,3%) и ВТБ (+1,8%). На казанских инвестиционных площадках также наблюдалась умеренная активность инвесторов.



Доллар подешевел на 29 копеек, евро — на 71 копейку, юань — на 8 копеек.

Ариана Ранцева