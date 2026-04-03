Татарстан не попал в топ-20 регионов России по динамике роста промпроизводства

Данный показатель вырос в республике на 3,6%

Татарстан занял 22-е место в рейтинге регионов России по динамике роста промышленного производства. Конкретно в республике по итогам января — февраля 2026 года он увеличился на 3,6%, следует из данных Росстата.

На первом месте в данном топе оказалась Калининградская область (+25,2%), на втором месте — Республика Северная Осетия — Алания (+24,6%), а на третьем — Амурская область (+16,3%). В топ-5 также попали Смоленская область (+16%) и Москва (+15,6%).

На 6—10 местах рейтинга по динамике роста промпроизводства расположились Еврейская автономная область (+11,8%), Республика Калмыкия (+11,4%), Сахалинская (+11,4%), Тамбовская (+10,6%) и Псковская (+10,1%) области.

В топ-20 также попали Кабардино-Балкарская Республика (+8,4%), Санкт-Петербург (+7,1%), Забайкальский край (+6,7%), Республика Дагестан (+6,3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+6%), Рязанская (+5,5%) и Калужская (+5,6%) области, Республика Башкортостан (+5%), Хабаровский (+4,6%) и Камчатский (+4,4%) края.

