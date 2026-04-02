Международные резервы России за неделю снизились до $755,4 млрд
По данным Банка России, на 27 марта 2026 года их объем сократился на $21,4 млрд по сравнению с показателем на 20 марта
Международные резервы России на 27 марта 2026 года составили $755,4 млрд. За неделю их объем снизился на $21,4 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
По данным регулятора, на 20 марта 2026 года объем международных резервов составлял $776,8 млрд.
