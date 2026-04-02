Банк России снизил курс доллара и евро на 3 апреля
Доллар подешевел на 29 копеек, евро — на 71 копейку, юань — на 8 копеек
Банк России на 3 апреля 2026 года установил официальный курс доллара на уровне 80,3332 рубля, что на 29,02 копейки ниже предыдущего значения.
Официальный курс евро понижен на 71,17 копейки и составляет 92,7326 рубля.
Курс китайского юаня снижен на 7,92 копейки — до 11,6278 рубля.
