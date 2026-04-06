В Татарстане направят более 800 млн рублей на заботу о старшем поколении

Система долговременного ухода включает в себя социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме, а также поддержку семейного ухода

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане направят 836,7 млн рублей на заботу о старшем поколении в рамках реализации системы долговременного ухода в республике. Большую часть средств выделят из госбюджета (610,8 млн), оставшуюся — из бюджета республики.

Как напомнили в Минфине Татарстана, система долговременного ухода является комплексной госпрограммой, направленной на поддержку пожилых людей и инвалидов, которые частично или полностью утратили способность обслуживать себя самостоятельно. Она предоставляет услуги, направленные на поддержание здоровья, функциональности, социальных связей и интереса к жизни людей, нуждающихся в уходе.

— Система долговременного ухода включает в себя различные виды помощи, такие как социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме, а также поддержку семейного ухода, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на ремонт медучреждений Татарстана направят 460,7 млн рублей.

Никита Егоров