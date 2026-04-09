Минниханов обсудил с Фальковым способы удержать студенческие стартапы в России

Так, в Татарстане реализуют профильные проекты «Физматпрорыв» и «Физхимпрорыв»

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минобрнауки России Валерий Фальков обсудили создание условий для развития в стране перспективных студенческих проектов и стартапов. Встреча прошла в Казани в рамках XX Российского венчурного форума, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Фальков отметил, что важно поддерживать инновационные проекты на ранних стадиях. Перспективные проекты нужно реализовывать именно в России, а для этого нужно создать условия, чтобы талантливые разработчики хотели оставаться в стране.

Минниханов добавил, что без хороших кадров нельзя стабильно развивать экономику. Он также рассказал, что в Татарстане реализуют профильные проекты «Физматпрорыв» и «Физхимпрорыв», системно работают с инженерными школами, привлекают индустриальных партнеров.

— Наша задача — создать все условия для закрепления талантливых молодых людей в республике и привлечения лучших специалистов из других регионов, — отметил раис Татарстана.

Никита Егоров