Минниханов обсудил с Фальковым способы удержать студенческие стартапы в России
Так, в Татарстане реализуют профильные проекты «Физматпрорыв» и «Физхимпрорыв»
Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минобрнауки России Валерий Фальков обсудили создание условий для развития в стране перспективных студенческих проектов и стартапов. Встреча прошла в Казани в рамках XX Российского венчурного форума, сообщила пресс-служба руководителя республики.
Фальков отметил, что важно поддерживать инновационные проекты на ранних стадиях. Перспективные проекты нужно реализовывать именно в России, а для этого нужно создать условия, чтобы талантливые разработчики хотели оставаться в стране.
Минниханов добавил, что без хороших кадров нельзя стабильно развивать экономику. Он также рассказал, что в Татарстане реализуют профильные проекты «Физматпрорыв» и «Физхимпрорыв», системно работают с инженерными школами, привлекают индустриальных партнеров.
— Наша задача — создать все условия для закрепления талантливых молодых людей в республике и привлечения лучших специалистов из других регионов, — отметил раис Татарстана.
Ранее Минниханов заявил, что вузы Татарстана получили по новым нацпроектам 3,2 млрд рублей.
