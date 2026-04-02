Татарстан возглавил рейтинг регионов России по производству молока

Объем производства данного продукта в республике увеличился на 7,6% за год

По итогам января — февраля 2026 года в Татарстане произвели 285,3 тыс. тонн молока. Это на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Причем по объему произведенного молока республика заняла первое место среди регионов России, следует из данных Росстата.

На втором месте по данному показателю — Краснодарский край (218 тыс.), а на третьем — Удмуртская Республика (177 тыс. тонн). В топ-5 также попали Воронежская (149,6 тыс. тонн) и Кировская (141 тыс. тонн) области.

Еще в топ-10 регионов по производству молока вошли Свердловская (121,3), Вологодская (113,5), Ленинградская (109) и Рязанская (106,4 тыс.) области, а также Республика Башкортостан (105,6). Больше 100 тыс. тонн молока за первые два месяца текущего года произвели и в Новосибирской (103), Белгородской (100,8) областях.

Никита Егоров