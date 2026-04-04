69% казанцев хотят закрытия всех микрофинансовых организаций

В Казани большинство жителей поддержали инициативу о запрете микрофинансовых организаций (МФО) и списании безнадежных долгов. По результатам опроса SuperJob, 69% казанцев высказались за прекращение деятельности МФО в России.

Наибольшую поддержку получила идея полного запрета МФО с одновременной амнистией долгов — ее сторонниками стали 54% опрошенных. Еще 15% выступают только за запрет работы организаций без списания задолженностей. Лишь малая часть опрошенных высказалась против инициативы.



Примечательно, что среди тех, кто имел опыт взаимодействия с подобными организациями, 69% поддерживают полный запрет с амнистией. Среди не пользовавшихся услугами микрофинансовых организаций такой вариант поддерживают только 45%. Уровень дохода также влияет на отношение к инициативе: среди граждан с заработком от 150 тысяч рублей 59% выступают за полный запрет с амнистией, а в группе с доходом 100—150 тысяч рублей 22% поддерживают только запрет деятельности МФО.

С 2027 года ЦБ усилит защиту информации в финансовых организациях. МФО обяжут устанавливать антивирусы, а страховые компании и другие финансовые учреждения — каждые три года проверять безопасность данных с помощью независимых экспертов. Все программы пройдут проверку на безопасность, а финансовые операции через «Госуслуги» будут запрещены. В том, насколько необходимы эти меры, будет ли от них реальный эффект и насколько дорого компании и их клиенты заплатят за усиление кибербезопасности, разбиралось «Реальное время».

Наталья Жирнова