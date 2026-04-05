Новости экономики

05:03 МСК
Новости раздела
Экономика

Татарстан попал в топ-10 регионов по росту зарплат за январь

08:13, 05.04.2026

Республика расположилась на восьмом месте рейтинга

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2026 года Татарстан вошел в число российских регионов с наиболее заметным ростом средних зарплат. Показатель увеличился на 16,8% — это один из самых высоких результатов в стране, пишет РИА «Новости».

Лидерами по темпам роста трудовых доходов стали:

  • Москва — +22%;
  • Алтайский край — +21,5%;
  • Бурятия — +21%;
  • Курская область — +20,6%;
  • Чукотка — +18,2%.

Татарстан расположился в следующем эшелоне регионов с высокими темпами роста, опередив, в частности, Саратовскую (+16,6%) и Новгородскую (+16,5%) области. Рядом с республикой в рейтинге — Московская (+17,5%) и Магаданская (+16,9%) области.

В среднем по России зарплаты в январе выросли на 15,1%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает доходы всех сотрудников — в том числе тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Фондовый рынок
  • Татнефть648.3
  • Нижнекамскнефтехим76.05
  • Казаньоргсинтез64
  • КАМАЗ77.2
  • Нижнекамскшина38.75
  • Таттелеком0.681