Татарстан попал в топ-10 регионов по росту зарплат за январь

Республика расположилась на восьмом месте рейтинга

В январе 2026 года Татарстан вошел в число российских регионов с наиболее заметным ростом средних зарплат. Показатель увеличился на 16,8% — это один из самых высоких результатов в стране, пишет РИА «Новости».

Лидерами по темпам роста трудовых доходов стали:

Москва — +22%;

Алтайский край — +21,5%;

Бурятия — +21%;

Курская область — +20,6%;

Чукотка — +18,2%.

Татарстан расположился в следующем эшелоне регионов с высокими темпами роста, опередив, в частности, Саратовскую (+16,6%) и Новгородскую (+16,5%) области. Рядом с республикой в рейтинге — Московская (+17,5%) и Магаданская (+16,9%) области.



В среднем по России зарплаты в январе выросли на 15,1%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает доходы всех сотрудников — в том числе тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.



Рената Валеева