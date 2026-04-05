Татарстан попал в топ-10 регионов по росту зарплат за январь
Республика расположилась на восьмом месте рейтинга
В январе 2026 года Татарстан вошел в число российских регионов с наиболее заметным ростом средних зарплат. Показатель увеличился на 16,8% — это один из самых высоких результатов в стране, пишет РИА «Новости».
Лидерами по темпам роста трудовых доходов стали:
- Москва — +22%;
- Алтайский край — +21,5%;
- Бурятия — +21%;
- Курская область — +20,6%;
- Чукотка — +18,2%.
Татарстан расположился в следующем эшелоне регионов с высокими темпами роста, опередив, в частности, Саратовскую (+16,6%) и Новгородскую (+16,5%) области. Рядом с республикой в рейтинге — Московская (+17,5%) и Магаданская (+16,9%) области.
В среднем по России зарплаты в январе выросли на 15,1%.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает доходы всех сотрудников — в том числе тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».