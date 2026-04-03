Новости экономики

07:22 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Индекс МосБиржи в пятницу снизился до 2760 пунктов

19:31, 03.04.2026

Российский рынок акций просел на фоне слабого спроса и опасений роста геополитических рисков

Фото: Артем Дергунов

Российский рынок акций в пятницу, 3 апреля, снизился на фоне слабого спроса и отсутствия внешних ориентиров. Индекс МосБиржи просел до 2760,7 пункта (-0,5%), обновив минимум за 7 недель, при этом лидерами снижения стали бумаги металлургических компаний, сообщает «Интерфакс».

Индекс РТС составил 1090,79 пункта (+0,3%). Акции ПАО «Южуралзолото» упали на 3,1%, «Норникеля» — на 2%, «АЛРОСА» — на 1,8%. Одновременно бумаги ПАО «Группа компаний ПИК» подорожали на 6% после новостей о цене оферты для миноритариев с премией к рынку.

Банк России установил курс доллара на уровне 79,73 рубля.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть647
  • Нижнекамскнефтехим76.05
  • Казаньоргсинтез64.1
  • КАМАЗ77.4
  • Нижнекамскшина38.75
  • Таттелеком0.681