Индекс МосБиржи в пятницу снизился до 2760 пунктов
Российский рынок акций просел на фоне слабого спроса и опасений роста геополитических рисков
Российский рынок акций в пятницу, 3 апреля, снизился на фоне слабого спроса и отсутствия внешних ориентиров. Индекс МосБиржи просел до 2760,7 пункта (-0,5%), обновив минимум за 7 недель, при этом лидерами снижения стали бумаги металлургических компаний, сообщает «Интерфакс».
Индекс РТС составил 1090,79 пункта (+0,3%). Акции ПАО «Южуралзолото» упали на 3,1%, «Норникеля» — на 2%, «АЛРОСА» — на 1,8%. Одновременно бумаги ПАО «Группа компаний ПИК» подорожали на 6% после новостей о цене оферты для миноритариев с премией к рынку.
Банк России установил курс доллара на уровне 79,73 рубля.
