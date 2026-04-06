Биткоин превысил $70 тыс. впервые за полторы недели

14:45, 06.04.2026

На 14:18 мск криптовалюта росла на 3,1% и торговалась у $69,702 тыс.

Биткоин превысил $70 тыс. впервые за полторы недели
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Биткоин в понедельник демонстрирует рост и в ходе торгов впервые за полторы недели превышал отметку $70 тыс., сообщает «Интерфакс».

На 14:18 мск стоимость криптовалюты увеличилась на 3,1% и составила $69,702 тыс. Ранее в ходе сессии курс достигал $70,250 тыс.

Участники рынка также оценивают сообщения СМИ о том, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению ближневосточного конфликта.

Ранее «Реальное время» писало, что стоимость биткоина обновила исторический максимум — $123,3 тыс.

Ариана Ранцева

