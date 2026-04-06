Биткоин превысил $70 тыс. впервые за полторы недели
Биткоин в понедельник демонстрирует рост и в ходе торгов впервые за полторы недели превышал отметку $70 тыс., сообщает «Интерфакс».
На 14:18 мск стоимость криптовалюты увеличилась на 3,1% и составила $69,702 тыс. Ранее в ходе сессии курс достигал $70,250 тыс.
Участники рынка также оценивают сообщения СМИ о том, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению ближневосточного конфликта.
