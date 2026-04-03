Банк России установил курс доллара на уровне 79,73 рубля

Евро подешевел до 92,19 рубля, юань — до 11,57 рубля

Банк России установил на 4—6 апреля 2026 года официальный курс доллара на уровне 79,7293 рубля, что на 60,39 копейки ниже предыдущего значения.

Курс евро понижен на 54,11 копейки, до 92,1915 рубля, курс китайского юаня снизился на 5,35 копейки и составил 11,5743 рубля.

Ариана Ранцева