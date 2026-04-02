В Татарстане задолженность застройщиков выросла на 3,1 млрд рублей за месяц

Больше всего задолжала Москва

В Татарстане по состоянию на 1 марта 2026 года задолженность застройщиков, использующих эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, составила порядка 272,1 млрд рублей. За месяц этот показатель вырос на 1,2%, или на 3,1 млрд рублей, следует из данных ЦБ России.

При этом по итогам первых двух месяцев 2026 года задолженность застройщиков в Татарстане снизилась на 1,4 млрд рублей.

Самый большой объем задолженности среди субъектов России зафиксирован у Москвы (более 4 трлн рублей). На втором месте — Краснодарский край (878 млрд), а на третьем — Московская область (779 млрд).

Никита Егоров