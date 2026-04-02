В Татарстане направят 83 млн рублей на оснащение больниц медизделиями

Большую часть средств выделят республике из госбюджета

Фото: Михаил Захаров

В 2026 году в Татарстане направят 83 млн рублей на оснащение больниц медицинскими изделиями. Причем 60,7 млн рублей из общей суммы выделят республике из госбюджета, а оставшиеся 22,4 млн поступят из регионального бюджета, сообщила пресс-служба Минфина Татарстана.

— В бюджете Республики Татарстан на 2026 год на указанные цели предусмотрены средства в общем объеме 83,15 млн рублей, из которых 60,70 млн рублей поступят из федерального бюджета, а 22,45 млн рублей — из республиканского бюджета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделяют в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Минздрав России и Кабмин Татарстана уже заключили соответствующее соглашение.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске открылся филиал онкологического диспансера.

Никита Егоров