В Госсовете Татарстана отказались снижать ставку налога на прибыль для МТК

Причина отказа — «напряженный бюджет»

Фото: Михаил Захаров

Татарстан отказался снижать ставку налога на прибыль до 12% для малых технологических компаний (МТК). Причина отказа — «напряженный бюджет», сказал председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, выступая на заседании президиума Госсовета республики.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года субъектам России разрешили устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для МТК, зачисляемой в региональные бюджеты. Практику работы малых с крупными техкомпаниями позже проанализировали. Сейчас в 15 субъектах России предусмотрели у себя такую поддержку, подчеркнул Хусаинов.

Чтобы создать благоприятные экономические условия для бизнеса, который ориентирован на производство инновационной продукции для промышленного сектора Татарстана, разработали проект закона о снижении ставки налога на прибыль до 12% на период до 2030 года.

Потом проект закона направили на согласование раису Татарстана, но по результатам анализа профильных министерств реализация этой инициативы с учетом напряженного бюджета признана преждевременной. Несмотря на это, Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству считает региональную поддержку малых технологических компаний важным шагом для стимулирования дополнительных инвестиций в инновационный сектор экономики Татарстана, отметил Хусаинов.

Основная идея данного закона, как добавил зампредседателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, — сделать привлекательными экономические интересы для промышленности под масштабирование цифровизации процессов.

Никита Егоров