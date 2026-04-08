Новости экономики

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Доллар на Forex впервые с марта опустился ниже 78 рублей

11:13, 08.04.2026

На 10:37 мск курс доллара снизился до 77,826

Доллар на Forex впервые с марта опустился ниже 78 рублей
Фото: Реальное время

Курс доллара на Forex опускался ниже 78 рублей впервые с 5 марта 2026 года, свидетельствуют данные ICE.

На 10:37 мск доллар снизился на 0,76%, до 77,826 руб. К 10:49 мск снижение замедлилось: курс достиг 78,41 руб. (-0,01%), на межбанковском рынке — 78,49 руб. (+0,08%). Курс евро вырос на 0,25%, до 91,855 руб.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Фондовый рынок
  • Татнефть630.9
  • Нижнекамскнефтехим75.9
  • Казаньоргсинтез64.7
  • КАМАЗ78.6
  • Нижнекамскшина37.85
  • Таттелеком0.761