Минниханов — послам стран — членов ОИС: «Наши встречи на площадках стали традиционным событием»

Он отметил, что в мае этого года Казань вновь станет центром международного диалога

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Сегодня в рамках рабочей поездки в Москву раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов встретился с послами государств — членов Организации исламского сотрудничества и участниками встречи Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщила пресс-служба раиса республики.

Хуснуллин отметил, что в соответствии с приоритетами внешней политики России, которые обозначил президент, продолжается работа по укреплению партнерства с мусульманскими странами, основанном на взаимном уважении и общих интересах.

— Эти принципы являются основой для построения справедливого и устойчивого миропорядка. Укрепление взаимопонимания и налаживание прямых контактов между нашими странами — одна из задач Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В этом году Группа отметит свою 20-летнюю годовщину на полях KazanForum. Благодарю всех членов Группы, МИД России, духовные управления, Республику Татарстан за активную работу и неизменную поддержку всех мероприятий форума. Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять в нем участие», — сказал вице-премьер, председатель оргкомитета Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что межнациональное и межконфессиональное согласие были и остаются важнейшими элементами многовековой российской государственности. Наряду с другими традиционными религиями, ислам представляет собой неотъемлемую часть духовно-исторического и культурного наследия нашей страны.

— Среди безусловных внешнеполитических приоритетов России — укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, а также продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества. Важная роль в развитии партнерства России с ОИС принадлежит Группе стратегического видения «Россия — Исламский мир» под руководством раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. В текущем году эта площадка — действительно уникальная по представительности и тематическому охвату — отмечает своё 20-летие. Хотел бы от души поздравить всех коллег с этой знаменательной датой, — сказал Сергей Лавров.

Рустам Минниханов поприветствовал участников встречи и поздравил с окончанием священного месяца Рамадан. Он заметил, что, к большому сожалению, именно в этот благословенный месяц под прикрытием возобновившегося переговорного процесса совершен акт агрессии США и Израиля в отношении Ирана.

— В этой связи мы глубоко обеспокоены последовавшей эскалацией на Ближнем Востоке, ударами по территории наших уважаемых партнеров из других мусульманских государств, разрушениями инфраструктуры, — сказал Раис республики.

Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование и нормализацию обстановки в регионе. В то же время никуда не делась проблема палестино-израильского конфликта, образовавшейся там гуманитарной катастрофы, а также закрытия доступа к исламской святыне — мечети Аль Акса.

Рустам Минниханов заметил, что наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности OOН, прежде всего, за создание независимого суверенного палестинского государства. Деятельность Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в этой связи будет также сконцентрирована на расширении превентивной дипломатии и укреплении взаимного доверия через создание благоприятной среды для общения и взаимодействия в рамках публичной дипломатии.

В текущем году исполняется 20 лет с начала деятельности Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В 2005 году Россия получила статус наблюдателя при организации «Исламская конференция». Раис Татарстана подчеркнул, что после этого именно Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», созданная по поручению президента страны Владимира Путина, стала уникальной площадкой межцивилизационного диалога, нацеленного на защиту традиционных духовных ценностей, а также укрепление взаимопонимания между русским миром и мусульманской цивилизацией. Спустя 20 лет Группа активно продолжает эту деятельность, продвигает принципы справедливого многополярного мироустройства. На ее площадке регулярно проводятся встречи с лидерами исламских стран и организаций. Группа занимается информационной и молодежной политикой, расширяет научное сотрудничество.

— Мы благодарны президенту России за внимание и оказываемую поддержку. Я регулярно информирую Владимира Владимировича о деятельности Группы, и он высоко оценивает нашу работу. Основной целью своей деятельности мы считаем поддержание и укрепление связей в сфере народной дипломатии с лидерами международных мусульманских общественных и религиозных объединений, руководителями ведущих аналитических, научных и гуманитарных организаций, фондов, университетов стран Организации исламского сотрудничества. Наша задача — развитие и защита общих для России и государств исламского мира духовно-нравственных ценностей, а также привлечение молодежи к их сохранению и приумножению. Сегодня это самые хрупкие и важнейшие ценности, в которых нуждается все человечество. Работа нашей Группы также вносит свой вклад в данный процесс, — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что в мае этого года Казань вновь станет центром международного диалога. В эти дни состоится 17-й Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». В прошлом году в его деловой программе приняли участие 8,5 тыс. человек из 96 стран мира и 82 субъектов России. В их числе — руководители более 35 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

— Мы благодарны вам, уважаемые коллеги, за ваш вклад в совместную работу. В текущем году деловая программа форума не менее насыщенна. Тема пленарного заседания — «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических финансовых инициатив». Особое значение форуму придадут торжественные мероприятия в честь года «Казань — культурная столица исламского мира», Съезд министров культуры стран ОИС, Генеральная ассамблея ИСЕСКО, Съезд представителей национальных банков стран — членов ОИС, организованный в партнерстве с Центральным банком России, где планируется обсудить стратегические вопросы развития финансовых систем, трансформацию рынков капитала и партнерское финансирование, — сообщил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в дни KazanForum состоится ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» на тему: «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром». Наряду с пленарным заседанием пройдут два «круглых стола», организованные Группой. Они будут посвящены темам культурно-гуманитарного межрелигиозного взаимодействия, а также научно-техническому и экономическому сотрудничеству России со странами исламского мира.

Также на площадке KazanForum в партнерстве с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и «Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества» будет проводиться медиафорум для представителей исламских стран. Планируется обсудить новые технологические вызовы, которые стоят перед журналистским сообществом мира в целом и Глобального Юга в частности.

Кроме того, в рамках Форума состоится специальная тематическая сессия «Большое Евразийское партнерство: стратегия развития», которая посвящена инициативе президента России о формировании рамочной архитектуры, объединяющей потенциалы ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, китайской инициативы «Один пояс, один путь», стран-членов Организации исламского сотрудничества. Ключевая цель «Большого Евразийского партнерства» — согласование стратегических интересов и сопряжение инфраструктурных и торговых систем, а в глобальном смысле — формирование устойчивой стратегии в условиях перехода к многополярному миру.

— За эти годы наши встречи на площадках Группы стали традиционным событием, здесь гости открыто обсуждают актуальные вопросы современной культурной и гуманитарной повестки дня, обмениваются опытом и намечают дальнейшие направления для сотрудничества. Растет масштаб мероприятия — сегодня география его участников не ограничивается государствами исламского мира и России, а круг обсуждаемых вопросов носит глобальный характер. Безусловно, свой вклад в общие усилия по укреплению дружбы и доверия между народами призвана внести и наша встреча, которая, уверен, будет полезна для всех и позволит получить новую информацию из первых уст. Ждем вас в мае в Казани на KazanForum и заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», — добавил Рустам Минниханов.

Помощник раиса Татарстана, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Марат Гатин сообщил, что главным событием прошлого года стало ежегодное заседание Группы, которое является одним из ключевых мероприятий, проводимых совместно с Международным экономическим форумом «Россия — Исламский мир: KazanForum». Заседание было посвящено вопросам молодежной политики. Это мероприятие собрало на своей площадке более 200 российских и иностранных экспертов, в их числе руководителей крупнейших исламских организаций, дипломатов и ученых со всего мира.

В течение года были организованы и другие тематические мероприятия, которые расширяют международный экспертный диалог и углубляют взаимодействие с партнерами из исламского мира. В их числе Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 950-летию основания медресе «Низамийа» в Дагестане и круглый стол по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

В течение отчетного периода представители Группы посетили Алжир, Египет, Индонезию, Иран, Марокко, Оман, Саудовскую Аравию — это позволило выстроить устойчивую сеть прямых контактов со странами исламского мира.

Никита Егоров