Ушаков оценил предложения США по украинскому урегулированию
Помощник президента РФ заявил, что Вашингтон высказал интересные и полезные предложения
Предложения Вашингтона по вопросу украинского урегулирования пока не реализуются. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишут «Вести».
По его словам, США ранее высказали ряд предложений по этой теме.
— США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, — подчеркнул дипломат, — но вот пока они не реализуются.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».