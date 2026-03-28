В Татарстане план по капремонту детсадов выполнен на 28%

В отрасли «Здравоохранение» в текущем году отремонтируют 96 объектов

На сегодняшний день капремонт детсадов и ресурсных центров в Татарстане выполнен на 28%. Также на 22% выполнен план по «обновлению» татарстанских общежитий. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, выступая на совещании в Доме правительства республики 28 марта.

— В отрасли «Здравоохранение» в текущем году отремонтируют 96 объектов. Более трети из них — это фельдшерско-акушерские пункты, готовность по которым составляет 47% от запланированного объема. Выполнение ремонта пунктов раздачи детского молочного питания достигло 66%, с учетом завершенного за отчетный период объекта в городе Казани, — приводит его слова пресс-служба правительства республики.

План по капремонту стационаров выполнен на 25%, сейчас работы ведутся на 21 объекте. План капремонта по поликлиникам выполнен на 9%, всего в 2026-м планируется отремонтировать девять таких объектов.

В отрасли молодежной политики запланирован ремонт 23 объектов. Программа ремонта детских оздоровительных лагерей выполнена на 64%. Капремонт подростковых клубов ведется на двух объектах в Новошешминском и Тукаевском районах. На текущий момент общий объем работ выполнен на 51%.

Также в республике отремонтируют пять зданий психолого-педагогической помощи (готовность — 15%), пять молодежных центров (готовность — 20%) и 38 объектов культуры. Наибольшую часть из них — это сельские дома культуры (сейчас готовность — 24%).

Помимо этого, в регионе отремонтируют четыре детских школы искусств (сейчас готовность оценивается в 16%). В работе находятся три объекта в Аксубаевском и Сабинском районах и в Набережных Челнах.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Татарстане сделают капремонт в 706 многоквартирных домах.

Также в республике приведут в порядок памятники и мемориальные комплексы.

Никита Егоров