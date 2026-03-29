Reebok продлил права на два товарных знака в России до 2036 года

Компания продлила действие исключительных прав на 10 лет

Американская компания Reebok продлила в России срок действия исключительных прав на два одноименных товарных знака на 10 лет. Об этом пишет ТАСС.

Заявки на регистрацию этих товарных знаков были поданы в 1986 и 1996 годах. Согласно обновленным данным ведомства, новый срок действия прав на знаки установлен до 2036 года.

В марте 2022 года компания Reebok объявила о приостановке розничных продаж в России.

Ранее Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России.

Ариана Ранцева