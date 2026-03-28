В 2026 году в Татарстане сделают капремонт в 706 многоквартирных домах

Работы уже стартовали на 169 объектах

Фото: Дмитрий Зайцев

В 2026 году в Татарстане сделают капремонт в 706 многоквартирных домах в 41 муниципальном образовании. На эти цели выделят 9,6 млрд рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, выступая 28 марта на совещании в Доме правительства республики.

По его словам, в рамках ремонтных работ заменят 99 лифтов в 44 домах в шести муниципальных образованиях.

— К работам приступили в 169 многоквартирных домах в 16 муниципальных районах. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 9%. К остальным объектам по графику производства работ планируется приступить в апреле текущего года, — приводит слова Шайдуллина пресс-служба правительства республики.

Никита Егоров