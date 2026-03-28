Исследование: треть откликов на вакансии россияне отправляют во время обеденного перерыва

Каждый пятый отклик поступает в понедельник, 18% — во вторник и 17% — в среду

С начала 2026 года россияне откликнулись на вакансии более 163 млн раз. Самый популярный период для откликов — обеденный перерыв: с 11:00 до 15:00 мск, на него приходится 29% всех откликов. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики hh.ru.

В региональных часовых поясах пик откликов смещается: например, в Саратове он приходится на период с 12:00 до 16:00, в Екатеринбурге — с 13:00 до 17:00, а в Омске — с 14:00 до 18:00.

Лидерами по количеству откликов стали менеджеры по продажам (свыше 15 млн), программисты (более 14 млн) и административный персонал (свыше 7,5 млн).



Активность соискателей постепенно снижается к вечеру: с 15:00 до 19:00 мск доля откликов составляет 25%, а с 19:00 до 24:00 — 22%. Минимальные показатели зафиксированы в ранние утренние часы: с 04:00 до 05:00 и с 05:00 до 06:00 мск, на эти отрезки приходится всего по 0,6% откликов. Как правило, в это время ищут работу жители Сибири и Дальнего Востока, где как раз начинается рабочий день.

Пик активности соискателей приходится на начало недели. Каждый пятый отклик (19%) поступает в понедельник, 18% — во вторник и 17% — в среду. С четверга интерес к поиску работы снижается: 16% откликов в четверг, 14% — в пятницу и всего 8% — в субботу.

В воскресенье активность снова растет до 9%, причем наибольший всплеск наблюдается во второй половине дня — в период с 18:00 до 23:59 мск приходится 36% всех откликов за сутки. Это самый высокий «вечерний» показатель за неделю. При этом по пятницам вечерне‑ночной поиск работы наименее популярен (24%).

Рената Валеева