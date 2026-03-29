Аэропорт Бугульмы закрыт
Временные ограничения ввели с 3:44
В Бугульме закрыли аэропорт. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по Татарстану.
Ограничения действуют с 3:44 мск.
В 5:20 в мобильное приложение ведомства поступило уведомление о том, что аэропорт Бугульмы открыт (прим. ред.).
Напомним, что в 1:42 мск в Татарстане ввели режим беспилотной опасности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».