20:40 МСК
В Казани зафиксировали новый температурный максимум

16:19, 29.03.2026

Метеостанция Казань сообщила о температуре +14,3°С

Фото: Максим Платонов

В Казани 28 марта был обновлен температурный рекорд. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха в этот день составила +14,3°С.

Предыдущий абсолютный максимум для 28 марта был зафиксирован в 2020 году. Тогда на метеостанции Казань температура воздуха достигла +13,4°С.

Ариана Ранцева

