В Казани зафиксировали новый температурный максимум
Метеостанция Казань сообщила о температуре +14,3°С
В Казани 28 марта был обновлен температурный рекорд. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха в этот день составила +14,3°С.
Предыдущий абсолютный максимум для 28 марта был зафиксирован в 2020 году. Тогда на метеостанции Казань температура воздуха достигла +13,4°С.
