Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из-под стражи
Политик заявил, что получает письма и поддержку, и отметил, что он и его супруга «в порядке»
Находящийся под стражей в США венесуэльский президент Николас Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением, пишет РБК.
— Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве, — говорится в сообщении, размещенном от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США в ходе американской операции «Абсолютная решимость». Операция длилась два часа 20 минут и прошла в ночь на 3 января.
Супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».