Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из-под стражи

Политик заявил, что получает письма и поддержку, и отметил, что он и его супруга «в порядке»

Находящийся под стражей в США венесуэльский президент Николас Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением, пишет РБК.

— Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве, — говорится в сообщении, размещенном от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США в ходе американской операции «Абсолютная решимость». Операция длилась два часа 20 минут и прошла в ночь на 3 января.

Супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.



Ариана Ранцева