«Ак Барс» обыграл «Трактор» в Челябинске, счет в серии стал 3:1 в пользу казанцев

Казанская команда забила решающую шайбу во втором овертайме

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл в гостях «Трактор» со счетом 3:2 во втором овертайме четвертого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команде Анвара Гатиятулина осталось выиграть лишь одну игру для выхода в следующий раунд Кубка Гагарина.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Артем Галимов и Илья Сафонов. У «Трактора» голы в активе Джошуа Ливо, Максима Джиошвили. В овертайме судьи по разу отменили взятие ворот у команд.

В воротах казанцев весь матч сыграл Максим Арефьев, заменивший Тимура Билялова.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Ак Барса». Победитель выйдет во второй раунд Кубка Гагарина, проигравший — вылетает из турнира.

Следующий матч серии «Ак Барс» и «Трактор» проведут 31 марта в Казани в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин