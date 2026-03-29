«Ак Барс» обыграл «Трактор» в Челябинске, счет в серии стал 3:1 в пользу казанцев
Казанская команда забила решающую шайбу во втором овертайме
«Ак Барс» обыграл в гостях «Трактор» со счетом 3:2 во втором овертайме четвертого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команде Анвара Гатиятулина осталось выиграть лишь одну игру для выхода в следующий раунд Кубка Гагарина.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Артем Галимов и Илья Сафонов. У «Трактора» голы в активе Джошуа Ливо, Максима Джиошвили. В овертайме судьи по разу отменили взятие ворот у команд.
В воротах казанцев весь матч сыграл Максим Арефьев, заменивший Тимура Билялова.
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Ак Барса». Победитель выйдет во второй раунд Кубка Гагарина, проигравший — вылетает из турнира.
Следующий матч серии «Ак Барс» и «Трактор» проведут 31 марта в Казани в 19:30 по московскому времени.
