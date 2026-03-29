Аэропорт Бугульмы закрыли второй раз за день

06:21, 29.03.2026

Первые ограничения продлились около 1,5 часа

Аэропорт Бугульмы закрыли второй раз за день. Повторные ограничения ввели в 6:12 мск, сообщили в мобильном приложении ГУ МЧС по республике.

Первый раз ограничения в воздушной гавани ввели в 3:44 мск. Однако уже спустя полтора часа аэропорт открыли.

Напомним, что с 1:42 мск в Татарстане действует режим беспилотной опасности.

Никита Егоров
