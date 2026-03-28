В Минздраве России назвали среднюю продолжительность жизни граждан

К 2036 году этот показатель может вырасти на восемь лет от текущих значений

Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 73 года. Причем к 2036 году этот показатель может вырасти до 78—81 года. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева, чьи слова приводит РИА «Новости».

— К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет, подчеркнула специалист.

Кроме того, по ее словам, на сегодняшний день и мужчина, и женщина, которым исполнилось 60 лет, «проживут в среднем еще порядка 20 лет».

Однако для достижения таких показателей человеку важно сохранить функциональную независимость, социальную активность, когнитивное и эмоциональное благополучие. Именно поэтому важно не просто продлить жизнь населению, а увеличить период именно активного долголетия.

Никита Егоров