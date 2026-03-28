В Татарстане ожидается туман в воскресенье и температура выше нормы до конца марта

Республика по-прежнему находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления

Фото: Максим Платонов

В ночь с субботы на воскресенье, а также утром 29 марта в Татарстане местами прогнозируется туман. В дневное время в республике также пройдет небольшой дождь. При этом в регионе также потеплеет до +15 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В этот день прогнозируется северо-восточный ветер. Его скорость составит 3—8 метров в секунду. Одновременно с этим синоптики предупредили татарстанцев о гололедице на дорогах в утренние часы.

По предварительным оценкам, до конца марта в Татарстане температура ожидается на 5—7 градусов выше нормы. До 31 марта включительно днем столбики термометров будут подниматься от +8 до +14 градусов.

— Наша республика по-прежнему находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. На территории Татарстана сохраняется спокойная очень теплая и сухая погода. Лишь в прошедшие сутки из-за близости атмосферного фронта в отдельных восточных районах прошел небольшой дождь. Южными и юго-восточными воздушными потоками в Татарстан продолжает поступать теплый воздух, что способствует формированию аномально теплой погоды. Несмотря на отрицательные температуры в ночные часы, среднесуточные значения на 5—7 градусов превышают климатическую норму, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казани 27 марта установлен температурный рекорд.

Никита Егоров