В Татарстане действует режим беспилотной опасности

В Татарстане с 1:42 мск действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в МАХ.

— Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в республике также объявляли ракетную опасность.