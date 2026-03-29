«Трактор» и «Ак Барс» проведут четвертый матч серии плей-офф

«Ак Барс» сыграет в гостях с «Трактором» в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоится в Челябинске в 14:30 по московскому времени.

В серии до четырех побед со счетом 2:1 ведет «Ак Барс». Команда Анвара Гатиятулина дважды победила в Казани — 3:2ОТ и 4:2, челябинцы выиграли у себя дома в третьей игре — 3:2.

В прямом эфире четвертый матч серии в Челябинске покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 14:30 по московскому времени.

Подробнее об итогах третьей игры между «Ак Барсом» и «Трактором» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин