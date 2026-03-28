В Татарстане приведут в порядок памятники и мемориальные комплексы

Работы по очистке республики проведут в рамках экологического двухмесячника

Фото: Максим Платонов

К 9 Мая Татарстан приведут в порядок. Особое внимание уделят мемориальным комплексам и памятникам, сообщил министр экологии республики Азат Зиганшин, напомнив, что 2026-й объявлен в регионе Годом воинской и трудовой доблести. Его слова прозвучали 28 марта на субботнем совещании в Доме Правительства Татарстана.

Он также подчеркнул, что все работы по очистке республики проведут в рамках экологического двухмесячника, проводимого в Татарстане в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Сам двухмесячник стартует 1 апреля.

Еще спикер обратил внимание, что в 2025-м в рамках двухмесячника надзорными ведомства выявили почти 3,9 тыс. нарушений, в том числе более 1,3 тыс. несанкционированных свалок. К нарушителям были применены меры административного воздействия на общую сумму 6,4 млн рублей.

Никита Егоров