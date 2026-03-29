Эксперт поделилась, когда лучше всего откликаться на вакансию

Аналитик также назвала удачное время для взаимодействия с кандидатами

Оптимальное время для отправки резюме — первая половина дня по часовому поясу компании‑работодателя. Именно в этот период начинается рабочий день специалиста по подбору персонала, который занимается разбором откликов, а значит, соискатель может рассчитывать на более оперативную обратную связь. Об этом «Реальному времени» сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Аналитика платформы также показывает, что большинство россиян ищут новую работу в рабочее время в будни — зачастую во время обеденного перерыва. Такой выбор времени логичен: если рекрутер сразу заметит отклик, у соискателя будет возможность оперативно обсудить детали и свободно поговорить с представителем компании.

Еще один заметный всплеск активности соискателей наблюдается во второй половине воскресенья. Этот период тоже можно считать удачным для взаимодействия с кандидатами, отмечает Игнатова.



Подробнее о том, в какие дни недели и в какое время суток соискатели активнее всего изучают вакансии и отправляют резюме, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева