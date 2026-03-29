Путин заявил о готовности России вновь принять Олимпийские игры

В поздравлении к 115-летию ОКР он отметил опыт проведения Олимпиад 1980 года в Москве и 2014 года в Сочи

Президент Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России с 115-летием со дня основания. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил, что Россия была среди учредителей Международного олимпийского комитета и начиная с 1900 года участвовала в возрожденных Олимпийских играх.

По словам Путина, страна дважды принимала Олимпиаду — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. Президент подчеркнул, что оба раза соревнования прошли «на высочайшем организационном и творческом уровне», что было признано МОК.

Глава государства также заявил, что Россия и в дальнейшем открыта для проведения летних и зимних Олимпийских игр и готова вносить вклад в сохранение идеалов олимпизма.

Ариана Ранцева