В поселке Алексеевское в Татарстане отремонтируют одну из четырех школ за 7 млн рублей

Работы планируется завершить за три месяца, к началу августа 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в пгт Алексеевское планируется ремонт одной из четырех среднеобразовательных школ — МБОУ «Алексеевская СОШ №2» по адресу: улица Гоголя, 24. Это стало известно из документов на сайте госзакупок.

Работы запланированы в период с мая до начала августа 2026 года. В рамках капремонта на площади в 600 кв. метров сделают все внешние работы: облицуют стальным профилированным листом, разберут деревянную крышу и поменяют карниз, проведут монтаж кровли из профилированного листа, а также сделают теплоизоляцию, которая стоит 2 млн рублей, согласно смете.

Общий бюджет на ремонт выделяется в размере 7 млн рублей, а заказчиком является исполком Алексеевского.

Напомним, что в Казани капитально отремонтируют общежитие медуниверситета за 250 млн рублей.

Наталья Жирнова