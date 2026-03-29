ФНС опровергла блокировку счетов всех физлиц из-за 3-НДФЛ

Мера касается только организаций, ИП и лиц с частной практикой при неподаче декларации более 20 дней

Сообщения о том, что после 20 мая всем физическим лицам могут заблокировать банковские счета за несданную декларацию 3-НДФЛ, не соответствуют действительности, сообщили в ФНС «Реальному времени».

Приостановка операций по счетам не распространяется на всех граждан, которые обязаны подать декларацию о доходах. Такая мера может применяться только к организациям, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам и другим лицам, занимающимся частной практикой.

Блокировка возможна, если эти налогоплательщики не подали декларацию в течение 20 дней после установленного срока. При этом Федеральная налоговая служба заранее уведомляет о возможной приостановке операций.

Декларационная кампания для физических лиц продолжается. Декларацию 3-НДФЛ о доходах за 2025 год нужно подать до 30 апреля 2026 года.

Ее необходимо представить, например, если было продано имущество, которое находилось в собственности меньше минимального срока, получены дорогие подарки не от близких родственников, выиграна небольшая сумма в лотерею, имущество сдавалось в аренду или получены доходы из-за рубежа.

Налог, рассчитанный в декларации, нужно уплатить до 15 июля 2026 года.



Ариана Ранцева