В Чистополе вновь продают на торгах главный дом усадебного комплекса Житковых

Стартовая цена снова составила 1 рубль, но с одним условием

Фото: телеграм-канал комитета Татарстана по охране ОКН

Главный дом усадебного комплекс Житковых XIX века постройки, расположенный в Чистополе на ул. Толстого, 137, снова выставили на продажу. Стартовая цена объекта — 1 рубль, следует из данных портала «ГИС Торги».

— В 2023 году помещения второго этажа главного дома усадьбы (первый этаж — в частной собственности) продали за 1,2 рубля. Инвестор обязался отреставрировать, но не выполнил условия. В октябре 2025 года договор расторгли, помещения изъяли по решению суда. Сейчас объект выставлен повторно, — сообщили в пресс-службе комитета Татарстана по охране ОКН.

Как позже отметил руководитель комитета по охране ОКН Иван Гущин, льготная цена продажи объекта не означает вседозволенности.

— Обещал — сделай. Не сделал — мы ищем других, с кем сохранять наследие. Сохранять наследие — это ответственность, и органы власти будут добиваться ее исполнения, — сказал он.

Шаг аукциона составляет 162, 3 тыс. рублей. Причем кадастровая стоимость объекта оценивается в 3,2 млн рублей. Главное условие выкупа — победитель торгов должен восстановить объект, а также обеспечить его охрану.

Данный комплекс представляет собой двухэтажный полукаменный дом. В жилом помещении располагались торговые лавки, во флигеле — чайная, столовая и аптекарский магазин. Архитектурная особенность — сплетение традиций «кирпичной» и «деревянной» эклектики.

Никита Егоров