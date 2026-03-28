Руководители чаще требуют навыки работы с ИИ от работников финансовой сферы

В Татарстане этой зимой наибольший спрос на специалистов с навыками работы с ИИ наблюдается в сфере банковских и финансовых услуг: на нее приходится 38% от общего числа вакансий с такими требованиями. На втором месте — сельское хозяйство, доля которого составляет 35% подобных предложений на рынке труда региона. Об этом «Реальному времени рассказали в «Авито Работа».

— Работодатели ожидают, что сотрудники смогут использовать ИИ для решения прикладных задач: подготовки документов, анализа данных и работы с клиентскими запросами. Это объяснимо: согласно недавнему опросу, сотрудники, которые регулярно используют ИИ, в среднем экономят около трех часов рабочего времени в день. При этом растет и интерес со стороны соискателей — за последний год кандидаты стали на 45% чаще указывать в резюме навыки работы с ИИ, — отметил директор HR-Tech в «Авито» Дмитрий Королев.

Больше других навыки работы с нейросетями стали упоминать инженеры — за год число таких упоминаний выросло в 2,2 раза (+121%). Заметный рост также зафиксирован среди сотрудников фитнес‑клубов и индустрии красоты (+88%) и работников сферы производства непродовольственных товаров (+87%).

Региональная статистика показывает, что активнее всего о навыках работы с нейросетями заявляют соискатели в Приморском крае (+113 %), Ивановской (+108 %) и Амурской (+103 %) областях.

Напомним, в России технологии ИИ в ряде случаев могут ограничивать, говорится в законопроекте, предложенном Минцифры. Речь идет о ChatGPT, Claude и Gemini.

Рената Валеева