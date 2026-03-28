В Казани проверят хоррор-квест из-за нарушений безопасности

Изначально все планировали сделать по правилам, однако ремонт по ГОСТу потребовал отложить сроки открытия

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор проверит деятельность одного из квестов с острыми ощущениями в Казани. На «точке», расположенной по адресу: ул. Амирхана, 53, за деньги обещают подарить незабываемые впечатления, однако по факту гости вместо адреналина получают синяки и ссадины, пишет ГТРК Татарстан.

По словам гостей, здание, в котором расположено квест-пространство, находится в неудовлетворительном состоянии.

— Там есть проемы, об которые мы ударялись. У нас девочка поранила руку, мы сказали организатору, но они ничего не сделали, — поделился один из игроков.

Как отметила одна из совладельцев проекта Мария Ремизникова, изначально все планировали сделать по правилам, однако ремонт по ГОСТу потребовал отложить сроки открытия. В итоге другие совладельцы проекта расторгли с ней договор.

Теперь деятельностью предпринимателей займутся правоохранительные органы. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Со слов пострадавших в квесте, они проинформировали о «месте острых ощущений» и Роспотребнадзор.

Никита Егоров