В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»

08:22, 29.03.2026

В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» в 08:05 мск, сообщили в приложении МЧС.

В аэропорту Бугульмы сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Это уже второе закрытие аэропорта за ночь. Ранее ограничения вводили в 3:39 мск.

Ариана Ранцева

