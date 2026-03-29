В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»
В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» в 08:05 мск, сообщили в приложении МЧС.
В аэропорту Бугульмы сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Это уже второе закрытие аэропорта за ночь. Ранее ограничения вводили в 3:39 мск.
