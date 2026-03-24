Выплаты пострадавшим от пастереллеза получили 228 семей

В Новосибирской области перечислили 76 065 820 рублей, соцвыплаты составят 167 040 рублей на каждого члена семьи

В Новосибирской области завершили изъятие скота в очагах пастереллеза. Об этом сообщили в правительстве региона, пишет «Ъ».

По данным властей, новых случаев заболевания животных пастереллезом в регионе не фиксируется уже 19 дней.

В пресс-службе правительства также отметили, что в регионе завершается прием заявлений от граждан на компенсационные и социальные выплаты.

На данный момент выплаты получили 228 семей. Общая сумма перечисленных средств составила 76 065 820 рублей.

Компенсация за утерянный скот выплачивается единовременно. Социальная выплата поступает равными платежами в течение девяти месяцев и составляет 167 040 рублей на каждого члена семьи.

Ариана Ранцева