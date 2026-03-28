В МЧС Татарстана объяснили, как оперативно получать информацию о беспилотной опасности

В ведомстве рекомендовали жителям республики установить на телефон официальное приложение

Для оперативного получения уведомлений о беспилотной или ракетной опасности жителям Татарстана следует установить официальное приложение МЧС России на свое мобильное устройство. Такую рекомендацию дали в ГУ МЧС РФ по республике.

— МЧС рекомендует установить у родных и близких официальное приложение МЧС России, — говорится в сообщении.

Приложение можно скачать на телефон через RuStore, Google Play и App Store.

Отметим, что уведомление приходит на телефон со звуковым сигналом.

Никита Егоров