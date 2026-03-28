Новости общества

21:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МЧС Татарстана объяснили, как оперативно получать информацию о беспилотной опасности

18:12, 28.03.2026

В ведомстве рекомендовали жителям республики установить на телефон официальное приложение

Фото: Динар Фатыхов

Для оперативного получения уведомлений о беспилотной или ракетной опасности жителям Татарстана следует установить официальное приложение МЧС России на свое мобильное устройство. Такую рекомендацию дали в ГУ МЧС РФ по республике.

— МЧС рекомендует установить у родных и близких официальное приложение МЧС России, — говорится в сообщении.

Приложение можно скачать на телефон через RuStore, Google Play и App Store.

Отметим, что уведомление приходит на телефон со звуковым сигналом.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

