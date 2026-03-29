Две трети казанцев не хотят дружить с начальством, несмотря на перспективы

Более трети респондентов все же готовы пойти на этот шаг ради увеличения дохода

Две трети жителей Казани не готовы выстраивать дружеские отношения с руководством — даже если это может привести к повышению зарплаты. При этом больше половины опрошенных (59%) признают: такие связи способны положительно сказаться на карьерном росте. Об этом сообщили в SOK.

Более трети респондентов (34%) все же готовы пойти на этот шаг ради увеличения дохода. В частности, участники опроса рассчитывают на прибавку в диапазоне 20—30% (29%) или 10—20% (24%) к текущей зарплате.

Важность благоприятной атмосферы на рабочем месте подчеркивают и другие результаты исследования. Так, 44% опрошенных считают, что дружелюбная обстановка повышает комфорт и эффективность трудовой деятельности.

Среди ключевых преимуществ неформального общения респонденты выделяют:

возможность попросить помощи у коллег без формальностей (31%);

легкую и продуктивную рабочую среду (29%);

взаимовыручку (28%);

обмен знаниями и опытом (23%);

быстрое решение рабочих споров и недопониманий (18%).

Вместе с тем значительная часть опрошенных выступает за сохранение профессиональных границ. 27% респондентов полагают, что лучше придерживаться делового стиля общения без дружбы, а 23% негативно относятся к близким отношениям на работе. Треть участников опроса считают, что так нарушаются личные границы и становится сложнее отделять личное от профессионального.



При этом 41% жителей Казани сталкивались с абьюзом со стороны руководства, а 29% — со стороны коллег. Женщины чаще мужчин сообщают о психологическом давлении как со стороны начальства (47% против 37%), так и команды (29% против 25%).

