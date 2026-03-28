В Казани 27 марта установлен температурный рекорд

Это уже третий температурный максимум за последние пять дней

В Казани 27 марта температура воздуха достигла +12,1 градуса, сообщил Гидрометцентр республики со ссылкой на данные метеостанции Казань.

— Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 27 марта в Казани был зафиксирован в 2020 году на метеостанции Казань и составлял +12,1 градуса, — говорится в сообщении.

Отметим, что в столице Татарстана уже не первый день фиксируют температурные рекорды. Так, новый температурный максимум зафиксировали для 25 марта, когда столбики термометров показали +11,3 градуса. Кроме того, в Казани был обновлен температурный рекорд для 23 марта. В тот день температура в городе составила +10 градусов. Причем последний раз такие показатели для этой даты первого весеннего месяца фиксировали в 2014-м.

Ранее сообщалось, что 28 марта в Татарстане потеплеет до +13 градусов.

