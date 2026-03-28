Умер режиссер и худрук центра творческой работы ВГИКа Олег Шухер
Причиной смерти стала остановка сердца
Режиссер, художественный руководитель центра творческой и методической работы Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер умер в возрасте 71 года утром 28 марта. Его не стало в 07:30 мск, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Накануне режиссеру стало плохо, его госпитализировали прямо из института. В реанимации врачи ему сделали прямой массаж сердца, однако спасти Шухера не удалось. Как отметил собеседник ТАСС, худрук центра творческой и методической работы ВГИКа умер от остановки сердца.
Место и дату прощания со знаменитостью сообщат дополнительно.
