Умер режиссер и худрук центра творческой работы ВГИКа Олег Шухер

Причиной смерти стала остановка сердца

Режиссер, художественный руководитель центра творческой и методической работы Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер умер в возрасте 71 года утром 28 марта. Его не стало в 07:30 мск, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне режиссеру стало плохо, его госпитализировали прямо из института. В реанимации врачи ему сделали прямой массаж сердца, однако спасти Шухера не удалось. Как отметил собеседник ТАСС, худрук центра творческой и методической работы ВГИКа умер от остановки сердца.

Место и дату прощания со знаменитостью сообщат дополнительно.

Никита Егоров