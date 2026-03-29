Минобороны: ВС РФ уничтожили склад крылатых ракет «Фламинго»
За сутки российские силы ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 345 украинских БПЛА
Минобороны России на брифинге сообщило, что за последние сутки ВС РФ поразили место хранения крылатых ракет ВСУ большой дальности «Фламинго».
Также российские силы ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 345 украинских беспилотников. По данным ведомства, ВСУ за сутки понесли потери состава в количестве около 1 275 военнослужащих.
