США готовятся к длительной наземной операции в Иране

В операции примут участие спецподразделения и обычная пехота

Власти США готовятся к проведению длительной наземной операции в Иране с участием Сил специальных операций и обычных пехотных подразделений. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на официальных представителей.

В материале уточняется, что потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение.

