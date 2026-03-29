США готовятся к длительной наземной операции в Иране
В операции примут участие спецподразделения и обычная пехота
Власти США готовятся к проведению длительной наземной операции в Иране с участием Сил специальных операций и обычных пехотных подразделений. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на официальных представителей.
В материале уточняется, что потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение.
Ранее «Реальное время» писало, что, по словам Трампа, Иран «умоляет» о сделке.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».